Roland Garros 2022, Casper Ruud: “Ho giocato meglio dal secondo set in poi. Nadal mai affrontato, tempismo perfetto” (Di venerdì 3 giugno 2022) Appena finito il suo confronto di semifinale contro il croato Marin Cilic, Casper Ruud è raggiante. Anche la Norvegia si prende un posto in una finale Slam, quella del Roland Garros, e lo fa con uno dei giocatori che più speranze aveva non solo fin dall’inizio, ma anche in virtù del suo status di uomo da rosso. Queste le parole del nuovo finalista parigino nell’intervista in campo realizzata da Fabrice Santoro: “Ho giocato proprio una buona partita. Non ho iniziato alla grande, ma lui è stato molto bravo. Sono stato forse un po’ passivo, ma una volta che sono riuscito a strappargli la battuta sono salito. Penso di esser riuscito a giocare uno dei miei migliori match quest’anno e ho servito alla grande. Marin di solito gioca molto rapidamente e tira molto forte, quindi ho pensato che ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Appena finito il suo confronto di semifinale contro il croato Marin Cilic,è raggiante. Anche la Norvegia si prende un posto in una finale Slam, quella del, e lo fa con uno deiri che più speranze aveva non solo fin dall’inizio, ma anche in virtù del suo status di uomo da rosso. Queste le parole del nuovo finalista parigino nell’intervista in campo realizzata da Fabrice Santoro: “Hoproprio una buona partita. Non ho iniziato alla grande, ma lui è stato molto bravo. Sono stato forse un po’ passivo, ma una volta che sono riuscito a strappargli la battuta sono salito. Penso di esser riuscito a giocare uno dei miei migliori match quest’anno e ho servito alla grande. Marin di solito gioca molto rapidamente e tira molto forte, quindi ho pensato che ...

