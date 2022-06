Real Madrid, Mendy può partire (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Real Madrid ascolta offerte per Ferland Mendy: lo assicura Ok Diario, spiegando che il terzino francese non è intoccabile. Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilascolta offerte per Ferland: lo assicura Ok Diario, spiegando che il terzino francese non è intoccabile.

Advertising

EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - Stefanozoppi1 : @giannattasius @acffiorentina mi ricordo quando arrivò: preso il fenomeno maiorchino a 2 milioni, beffato il real madrid. - MaryBoom21 : RT @PompeoFazio: L'ultimo quartiere della città di Magàt si chiama Asensio, come il calciatore del Real Madrid, quello del quarto gol nella… -