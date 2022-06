Processo Depp-Heard, parla l’avvocata dell’attrice: «Non è assolutamente in grado di pagare il risarcimento» (Di venerdì 3 giugno 2022) La giuria ha parlato, ma per Elaine Bredehoft, la legale di Amber Heard, i giochi sono tutt’altro che chiusi. Nonostante, infatti, i giurati del tribunale di Fairfax, in Virginia, abbiano decretato la sconfitta della sua assistita nel corso del Processo per diffamazione intentato da Johnny Depp, Bredehoft ha annunciato che ci sarà «sicuramente» un ricorso in appello. Intervistata dall’emittente statunitense NBC per il programma Today, l’avvocato ha spiegato che Heard non è «assolutamente» in grado di pagare la cifra stabilita per il risarcimento dei danni all’ex marito, fissata a 10,4 milioni di dollari. Una «montagna di prove» che sarebbero state trascurate L’attore 58enne ha portato l’ex moglie Heard in ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) La giuria hato, ma per Elaine Bredehoft, la legale di Amber, i giochi sono tutt’altro che chiusi. Nonostante, infatti, i giurati del tribunale di Fairfax, in Virginia, abbiano decretato la sconfitta della sua assistita nel corso delper diffamazione intentato da Johnny, Bredehoft ha annunciato che ci sarà «sicuramente» un ricorso in appello. Intervistata dall’emittente statunitense NBC per il programma Today, l’avvocato ha spiegato chenon è «» indila cifra stabilita per ildei danni all’ex marito, fissata a 10,4 milioni di dollari. Una «montagna di prove» che sarebbero state trascurate L’attore 58enne ha portato l’ex mogliein ...

