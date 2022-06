LIVE Nadal-Zverev 6-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo non sfrutta tre set point ma resta avanti (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Zverev CONTINUA AD ACCELERARE CON IL DIRITTO! Largo il rovescio di Nadal. 2-3 ERRORE IN CORSA DI ROVESCIO DI Zverev MA Nadal PARA MA TERMINA LARGO! 2-2 Servizio e diritto sul nastro di Nadal. 2-1 INCREDIBILE ERRORE DI DIRITTO A SVENTAGLIO DI Zverev! 1-0 Buon esordio nel game decisivo di Nadal. 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK DOPO IL RECUPERO LARGO DI Nadal SOTTORETE 40-30 Risposta profonda di Nadal con il diritto. 40-15 Servizio e rovescio diagonale in rete di Zverev. 40-0 Prima al centro del tedesco. 30-0 Gran chiusura a rete di Zverev. 15-0 Servizio centrale di Zverev. 6-5 L’IBERICO resta ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4CONTINUA AD ACCELERARE CON IL DIRITTO! Largo il rovescio di. 2-3 ERRORE IN CORSA DI ROVESCIO DIMAPARA MA TERMINA LARGO! 2-2 Servizio e diritto sul nastro di. 2-1 INCREDIBILE ERRORE DI DIRITTO A SVENTAGLIO DI! 1-0 Buon esordio nel game decisivo di. 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK DOPO IL RECUPERO LARGO DISOTTORETE 40-30 Risposta profonda dicon il diritto. 40-15 Servizio e rovescio diagonale in rete di. 40-0 Prima al centro del tedesco. 30-0 Gran chiusura a rete di. 15-0 Servizio centrale di. 6-5 L’IBERICO...

Advertising

ParliamoDiNews : LIVE - Nadal-ZVEREV 6-5, semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti #AlexanderZverev… - Corriere : Nadal a caccia della finale al Roland Garros. Zverev lo breakka al primo game: 0-1 Diretta - Eurosport_IT : Nadal o Zverev: chi va in finale al Roland Garros? ?????????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ed… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Rafael Nadal sfida per la decima volta in carriera Alexander Zverev nella 37esi… - LorenzoGe79 : Appassionati di #tennis, come vedrete oggi ci attendono due sfide molto interessanti contro #rublev e #Nadal. Cosa… -