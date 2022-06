LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Rins in vetta su Morbidelli e gli Espargarò, 9° Bastianini, 12° Bagnaia (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 Alex Rins inizia a spingere, record nel T1 e T2 per 72 millesimi, quindi arriva al T3 con 97. Il catalano chiude in 1:40.631 e vola al comando con 64 millesimi su Morbidelli! 10.34 Rins è in azione con doppia media, OLIVEira media e hard, tutti gli altri soft e media. In questo momento, però, nessuno migliora il proprio crono. 10.33 Attenzione! Caduta per Jorge Martin in curva 2. Moto ko ma pilota che se ne va sulle sue gambe per fortuna. Ricordiamo che lo spagnolo nei prossimi giorni si opererà al braccio al tunnel carpale. 10.32 Quartararo fa segnare il suo migliore T1 a 21 millesimi, poi lascia mezzo secondo nella T2 e toglie il gas 10.31 Bastianini esce dai box in questo momento, mentre vi tornano ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 Alexinizia a spingere, record nel T1 e T2 per 72 millesimi, quindi arriva al T3 con 97. Il catalano chiude in 1:40.631 e vola al comando con 64 millesimi su! 10.34è in azione con doppia media, Oira media e hard, tutti gli altri soft e media. In questo momento, però, nessuno migliora il proprio crono. 10.33 Attenzione! Caduta per Jorge Martin in curva 2. Moto ko ma pilota che se ne va sulle sue gambe per fortuna. Ricordiamo che lo spagnolo nei prossimi giorni si opererà al braccio al tunnel carpale. 10.32 Quartararo fa segnare il suo migliore T1 a 21 millesimi, poi lascia mezzo secondo nella T2 e toglie il gas 10.31esce dai box in questo momento, mentre vi tornano ...

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - igorducati : RT @SkySportMotoGP: ? Morbidelli miglior tempo nelle #FP1 (-22' ??) ?? Piloti in pista a Barcellona LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? Morbidelli miglior tempo nelle #FP1 (-22' ??) ?? Piloti in pista a Barcellona LIVE ? - SkySportMotoGP : ? Morbidelli miglior tempo nelle #FP1 (-22' ??) ?? Piloti in pista a Barcellona LIVE ? -