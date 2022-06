LIVE Atletica, Meeting Bydgoszcz in DIRETTA: Zaynab Dosso quarta in 11?42. Lambrughi terzo e Sartori quarta nei 400 hs (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42: Sui blocchi i protagonisti dei 100 maschili: Rodgers (Usa), Brzezinski (Pol), Mahmoud (Ksa), Kopec (Pol), Azu (Gbr), Ekevwo (Ngr), Hall (Usa), Mohammed (Ksa) 19.37: Non una Dosso straordinaria sulla pista di Bydgoszcz. L’azzurra è quarta con una buona prima parte di gara ma una progressione da rivedere. L’azzurra è quarta con 11?42. Vince la rappresentante di Trinidad e Tobago con 11?17, seconda la brasiliana Rosa con 11?32, terza la gambiana Bass con 11?33 19.36: Si migliora anche Nowitski con 80.28, consolidando il primo posto 19.35: Si migliora ancora Halasz nel martello con 78.74 che conferma il suo secondo posto, si sta per chiudere la quarta rotazione 19.33: Ancora ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42: Sui blocchi i protagonisti dei 100 maschili: Rodgers (Usa), Brzezinski (Pol), Mahmoud (Ksa), Kopec (Pol), Azu (Gbr), Ekevwo (Ngr), Hall (Usa), Mohammed (Ksa) 19.37: Non unastraordinaria sulla pista di. L’azzurra ècon una buona prima parte di gara ma una progressione da rivedere. L’azzurra ècon 11?42. Vince la rappresentante di Trinidad e Tobago con 11?17, seconda la brasiliana Rosa con 11?32, terza la gambiana Bass con 11?33 19.36: Si migliora anche Nowitski con 80.28, consolidando il primo posto 19.35: Si migliora ancora Halasz nel martello con 78.74 che conferma il suo secondo posto, si sta per chiudere larotazione 19.33: Ancora ...

Advertising

sportli26181512 : World Athletics Continental Tour Gold, oggi su Sky il meeting di Bydgoszcz (Polonia): Oggi nuovo appuntamento con i… - infoitsport : LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi trionfa con 2.30, record stagionale! Terzi Abdelw… - infoitsport : LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi trionfa con 2.30, record stagionale! Terzi Abdelw… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi supera 2.27: è record stagionale! Abdelwahed terzo… - sportli26181512 : Continental Tour Gold, il meeting di Ostrava oggi LIVE su Sky. C'è anche Tamberi: Il Meeting di Ostrava (Repubblica… -