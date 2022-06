Lazio, riscatto Cabral: Sarri ha dato il suo benestare (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato Lazio: Jovane Cabral potrebbe restare in biancoceleste, Sarri avrebbe già dato il suo benestare Quello di Jovane Cabral è un nome che, grazie alle prestazioni nelle ultime giornate di campionato, sarebbe rientrato in orbita Lazio. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, l’ipotesi rinnovo, sarebbe comunque ancora sul tavolo, con Sarri che avrebbe dato l’assenso. La situazione però è cambiata: il diritto di riscatto sarebbe scaduto il 31 maggio. Dunque bisognerebbe trattare di nuovo con lo Sporting Lisbona e trovare un nuovo accordo per un altro prestito. Ma in casa biancoceleste si valuterebbero alternative, in grado magari di giocare sia sull’esterno che come punta centrale. Il sogno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato: Jovanepotrebbe restare in biancoceleste,avrebbe giàil suoQuello di Jovaneè un nome che, grazie alle prestazioni nelle ultime giornate di campionato, sarebbe rientrato in orbita. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, l’ipotesi rinnovo, sarebbe comunque ancora sul tavolo, conche avrebbel’assenso. La situazione però è cambiata: il diritto disarebbe scaduto il 31 maggio. Dunque bisognerebbe trattare di nuovo con lo Sporting Lisbona e trovare un nuovo accordo per un altro prestito. Ma in casa biancoceleste si valuterebbero alternative, in grado magari di giocare sia sull’esterno che come punta centrale. Il sogno ...

Advertising

LazioNews_24 : #Cabral può restare alla #Lazio, ma - LazioChannel : Mertens Lazio, Tare non lo sta trattando, si punta il riscatto di Cabral #Cabral #calciomercatolazio #Lazio #Mertens - LALAZIOMIA : Indice di liquidità, Pedullà: “Il riscatto di Vavro non basta, ecco cosa ha chiesto Lotito a Tare”… - sportli26181512 : Lazio, da Vavro a Escalante: ecco il tesoretto cessioni: Il club pronto a fare cassa con i calciatori andati in pre… - Bertolca10 : Il Maiorca, dopo le 'buone' prestazioni di #Muriqi è intenzionato ad esercitare il riscatto. Chiesto però lo sconto… -

Lazio: Sarri accelera e firma, ma delle garanzie di Tare e Lotito nemmeno l'ombra La Lazio ha già fatto sapere al calciatore di poter mettere sul piatto una cifra di 2 milioni per ... Le alternative sulla lista sono Caputo , Pinamonti e ultima spiaggia il riscatto di Cabral . Lazio, da Vavro a Escalante: ecco il tesoretto cessioni Tre prestiti con diritto di riscatto che non hanno sfigurato nelle loro avventure spagnole e danesi. Per il difensore slovacco il Copenaghen offre 4 milioni di euro. Non di più. La Lazio spera che si ... Calcio News 24 Torreira, la Fiorentina non riscatta il giocatore. E la Lazio… Il centrocampista non è stato riscattato dalla Fiorentina, a causa di alcune incomprensioni con l’Arsenal. Ed ecco che, come rivelato da Tuttomercatoweb, nella trattativa potrebbe inserirsi la Lazio. Calciomercato Lazio: piace Torreira per il centrocampo La Lazio è una delle società di Serie A più attive sul fronte mercato in questi giorni. Il Ds Tare è al lavoro per piazzare gli esuberi e mettere a segno i primi colpi in vista della prossima stagione ... Laha già fatto sapere al calciatore di poter mettere sul piatto una cifra di 2 milioni per ... Le alternative sulla lista sono Caputo , Pinamonti e ultima spiaggia ildi Cabral .Tre prestiti con diritto diche non hanno sfigurato nelle loro avventure spagnole e danesi. Per il difensore slovacco il Copenaghen offre 4 milioni di euro. Non di più. Laspera che si ... Lazio, riscatto Cabral: Sarri ha dato il suo benestare Il centrocampista non è stato riscattato dalla Fiorentina, a causa di alcune incomprensioni con l’Arsenal. Ed ecco che, come rivelato da Tuttomercatoweb, nella trattativa potrebbe inserirsi la Lazio.La Lazio è una delle società di Serie A più attive sul fronte mercato in questi giorni. Il Ds Tare è al lavoro per piazzare gli esuberi e mettere a segno i primi colpi in vista della prossima stagione ...