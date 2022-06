Kiev, grano rubato dalla Russia venduto anche in Turchia (Di venerdì 3 giugno 2022) Il grano rubato all'Ucraina viene venduto dalla Russia in diversi Paesi, compresa la Turchia. A denunciarlo è l'ambasciatore di Kiev ad Ankara, Vasyl Bodnar, citato dai media locali. Secondo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilall'Ucraina vienein diversi Paesi, compresa la. A denunciarlo è l'ambasciatore diad Ankara, Vasyl Bodnar, citato dai media locali. Secondo il ...

Advertising

TgLa7 : #guerraucraina, #Kiev: grano rubato dalla Russia venduto anche in Turchia. Ucraina aveva già denunciato il trasport… - Dome689 : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Kiev: grano rubato dalla Russia venduto anche in Turchia. Ucraina aveva già denunciato il trasporto di un caric… - Moneta84 : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Kiev: grano rubato dalla Russia venduto anche in Turchia. Ucraina aveva già denunciato il trasporto di un caric… - manchan_free : RT @lanf64: #Kiev accusa la #Turchia: compra dai russi grano rubato in #Ucraina. #Orban, amico di #Putin, è un doppiogiochista lo vuole ca… - Tomas1374 : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Kiev: grano rubato dalla Russia venduto anche in Turchia. Ucraina aveva già denunciato il trasporto di un caric… -