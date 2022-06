Juventus | i tifosi non vedono l’ora | annuncio a sorpresa

Leggi su serieanews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il colpo più atteso del calciomercato estivo per lasta per andare in porto: ibianconeri non sono più nella pelle Laha bisogno di ricostruire la propria squadra, e con essa anche la propria mentalità, per tornare a essere al massimo della sua competitività. Dopo il grande colpo di mercato messo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.