Juventus, due nomi intrigano per il dopo Chiellini: le ultime (Di venerdì 3 giugno 2022) . Entrambi i difensori giocano nella Fiorentina Secondo quanto riferito da Tuttosport, due nomi stuzzicano la dirigenza della Juventus per prendere il posto di Giorgio Chiellini, diretto verso i Los Angeles Galaxy. Trattasi di Milenkovic e Igor, entrambi in forza alla Fiorentina. Milenkovic ha un contratto in scadenza nel 2023 e in estate potrebbe partire: anche Inter e Milan sono sulle sue tracce. Igor, invece, è legato alla Viola fino al 2024: in caso di offerte irrinunciabili, però, anche lui potrebbe partire L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) . Entrambi i difensori giocano nella Fiorentina Secondo quanto riferito da Tuttosport, duestuzzicano la dirigenza dellaper prendere il posto di Giorgio, diretto verso i Los Angeles Galaxy. Trattasi di Milenkovic e Igor, entrambi in forza alla Fiorentina. Milenkovic ha un contratto in scadenza nel 2023 e in estate potrebbe partire: anche Inter e Milan sono sulle sue tracce. Igor, invece, è legato alla Viola fino al 2024: in caso di offerte irrinunciabili, però, anche lui potrebbe partire L'articolo proviene da Calcio News 24.

