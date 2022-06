Inghilterra, Southgate: “Tomori è infortunato, ma disponibile con la Germania” (Di venerdì 3 giugno 2022) Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della sua Nazionale alla Nations League 2022/2023 contro l’Ungheria. Di seguito il suo intervento: “Fikayo Tomori e Marc Guehi sono arrivati ??infortunati ma il loro recupero procede bene. Domani non saranno della gara ma avranno una chance contro la Germania. Sterling ha saltato un paio di giorni, non è stato bene, tutti gli altri sono perfettamente in forma”. Ha poi proseguito: “Jarrod Bowen e James Justin si sono ambientati bene, è facile inserirsi in questo gruppo. I ragazzi fanno sentire i nuovi giocatori i benvenuti. Se sono qui è perché sono buoni giocatori in un ottimo stato di forma”. Infine ha parlato dell’atmosfera allo stadio, dopo le sanzioni ai tifosi ungheresi per insulti razzisti proprio contro ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Gareth, CT dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della sua Nazionale alla Nations League 2022/2023 contro l’Ungheria. Di seguito il suo intervento: “Fikayoe Marc Guehi sono arrivati ??infortunati ma il loro recupero procede bene. Domani non saranno della gara ma avranno una chance contro la. Sterling ha saltato un paio di giorni, non è stato bene, tutti gli altri sono perfettamente in forma”. Ha poi proseguito: “Jarrod Bowen e James Justin si sono ambientati bene, è facile inserirsi in questo gruppo. I ragazzi fanno sentire i nuovi giocatori i benvenuti. Se sono qui è perché sono buoni giocatori in un ottimo stato di forma”. Infine ha parlato dell’atmosfera allo stadio, dopo le sanzioni ai tifosi ungheresi per insulti razzisti proprio contro ...

