Inflazione | cosa deve fare la Bce

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sembra che la Bce voglia proprio perdere la credibilità rimastale. Gli ultimi dati sull’europea hanno sancito in modo chiaro il fallimento dei modelli previsionali della Banca Centrale che, seguendo bislacche teorie economiche, prevedevano che l’aumento dei prezzi sarebbe rientrato da solo a causa di un raffreddamento della domanda e senza nessun intervento sui tassi. Così mentre la Federal Reserve annunciava rialzi dei tassi in ogni riunione per il prossimo anno Cristhine Lagarde si rifugiava dietro la parola “flessibilità” e manteneva i tassi di 0,50 per cento negativi contro un +1 per cento di quelli americani. Mentre la Federal Reserve annunciava la fine dell’acquisto di titoli sul mercato e la riduzione del bilancio la Bce continuerà a comprare circa 40 miliardi di titoli di stato al mese sino a luglio, una politica iper espansiva che non si concilia ...