Gianluca Vacchi: il video dei “maltrattamenti” | Ora è tutto chiaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Il famoso imprenditore ed influencer non sta vivendo un momento particolarmente sereno. Gli sono piovute critiche da tutte le parti, ma adesso è arrivato anche il video… Impossibile non conoscere Gianluca Vacchi, di certo non è un personaggio che si nega o fa tutto per passare inosservato, anzi. La cifra della sua popolarità è la sovraesposizione, l’essere on line in (quasi) ogni momento della sua vita col suo grido di battaglia: “Enjoy”. Gianluca Vacchi nei guai? (web source)Due vite Vive due vite Gianluca Vacchi, quella di imprenditore “old style”, con una quota dell’impresa di famiglia che si occupa di packaging e che gli ha anche portato non pochi problemi e dissidi interni. È di poco tempo fa infatti la querelle con il fratello Bernardo. I ... Leggi su newstv (Di venerdì 3 giugno 2022) Il famoso imprenditore ed influencer non sta vivendo un momento particolarmente sereno. Gli sono piovute critiche da tutte le parti, ma adesso è arrivato anche il… Impossibile non conoscere, di certo non è un personaggio che si nega o faper passare inosservato, anzi. La cifra della sua popolarità è la sovraesposizione, l’essere on line in (quasi) ogni momento della sua vita col suo grido di battaglia: “Enjoy”.nei guai? (web source)Due vite Vive due vite, quella di imprenditore “old style”, con una quota dell’impresa di famiglia che si occupa di packaging e che gli ha anche portato non pochi problemi e dissidi interni. È di poco tempo fa infatti la querelle con il fratello Bernardo. I ...

Advertising

Manilanazzaro : Comunque chiuderei stasera con “ Hi Gianluca Vacchi”…?? - repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - Okuyasu_Ita : @Fugo3s Hai il Gianluca Vacchi russo, da anziano…quello ha lo psycho power ?? - AleFenech1975 : Il Brutto Mondo. Gianluca Vacchi e l’evoluzione di una borghesia che fa quel cazzo che gli pare (di N. Mirenzi) -