Firenze | manca la pedana per l’autobus | il bimbo disabile resta in classe mentre i compagni vanno in gita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) Laera programmata il 30 maggio e il mezzo per i disabili era prenotato. Lo sciopero ha fatto rinviare l’uscita al 31 ma a quel punto lo scuolabus non c’era più. Meglio andare con i bus di Autolinee Toscane che, tuttavia, non hanno garantito alle maestre che ci sarebbe stata una. Risultato? Undi nove anni, alunno di una primaria di, è rimasto insono partiti. Non doveva andare così. Lo dice il padre ma lo afferma pure il dirigente dell’istituto che si è preso l’impegno di ricostruire passo per passo i fatti. A dispiacersi di quanto accaduto sono anche le insegnanti e persino l’assessore all’istruzione del Comune Sara Funaro. Il caso denunciato dal padre del bambino è frutto di una serie di equivoci e fraintendimenti ...