Diritto all’aborto: la moda sostiene le donne (Di venerdì 3 giugno 2022) La Corte Suprema intende votare l’annullamento della legge del 1973 che garantisce il Diritto all’aborto negli Stati Uniti. La bozza redatta a febbraio da quattro giudici repubblicani, vedrà presto una contro-bozza da parte di tre giudici democratici per mantenere la legge in corso. Il settore moda si è schierato dalla parte delle donne, e alcuni brand hanno deciso di sostenerle nel mantenimento della loro libertà. La maison Gucci ha affermato che rimborserà le spese di viaggio a qualsiasi dipendente statunitense che avrà bisogno di accedere all’assistenza sanitaria in un altro Stato. Una posizione netta quella del marchio che esprime tutto il suo sostegno per la causa. Assicurando non solo una libera decisione che aspetta alla donna stessa, ma un percorso sanitario sicuro. My Body, My Choice: il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) La Corte Suprema intende votare l’annullamento della legge del 1973 che garantisce ilnegli Stati Uniti. La bozza redatta a febbraio da quattro giudici repubblicani, vedrà presto una contro-bozza da parte di tre giudici democratici per mantenere la legge in corso. Il settoresi è schierato dalla parte delle, e alcuni brand hanno deciso di sostenerle nel mantenimento della loro libertà. La maison Gucci ha affermato che rimborserà le spese di viaggio a qualsiasi dipendente statunitense che avrà bisogno di accedere all’assistenza sanitaria in un altro Stato. Una posizione netta quella del marchio che esprime tutto il suo sostegno per la causa. Assicurando non solo una libera decisione che aspetta alla donna stessa, ma un percorso sanitario sicuro. My Body, My Choice: il ...

