Demiral contropartita per Koulibaly? Idea Lenglet per la Juventus (Di venerdì 3 giugno 2022) Il turco continua ad essere un caso. L’Atalanta non ha ancora deciso se riscattare il difensore e in caso di mancato acquisto, il difensore tornerebbe alla Juventus. Qui si potrebbe aprire uno scenario: Demiral come contropartita per Koulibaly? L’Idea potrebbe essere presa in considerazione dai bianconeri. Intanto c’è un nome nuovo per la difesa. Demiral come contropartita per Koulibaly da prendere in considerazione? Il difensore senegalese interessa tantissimo alla Juventus. I bianconeri lo vedrebbero bene come post Chiellini, in grado di non far rimpiangere il monumentale ex capitano della Vecchia Signora. D’altro canto invece il Napoli ascolterà tutte le proposte che giungeranno per i big della squadra. Per agevolare la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 giugno 2022) Il turco continua ad essere un caso. L’Atalanta non ha ancora deciso se riscattare il difensore e in caso di mancato acquisto, il difensore tornerebbe alla. Qui si potrebbe aprire uno scenario:comeper? L’potrebbe essere presa in considerazione dai bianconeri. Intanto c’è un nome nuovo per la difesa.comeperda prendere in considerazione? Il difensore senegalese interessa tantissimo alla. I bianconeri lo vedrebbero bene come post Chiellini, in grado di non far rimpiangere il monumentale ex capitano della Vecchia Signora. D’altro canto invece il Napoli ascolterà tutte le proposte che giungeranno per i big della squadra. Per agevolare la ...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Demiral contropartita per arrivare a - LucaRuss0 : MERCATO, Demiral contropartita per arrivare a Koulibaly? - MondoBN : MERCATO, Demiral contropartita per arrivare a - infoitsport : Demiral contropartita per Koulibaly? La Juve ci pensa - TUTTOJUVE_COM : Demiral contropartita per Koulibaly? La Juve ci pensa -