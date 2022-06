Covid a Roma e nel Lazio oggi, bollettino del 3 giugno: 1.055 contagiati - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 3 giugno 2022) Reparti Covid (immagini di repertorio) Roma, 3 giugno 2022 - Scende la curva dei contagi. Nel Lazio su 2.823 tamponi molecolari e 5.032 tamponi antigenici per un totale di 7.855 tamponi, si registrano ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Reparti(immagini di repertorio), 32022 - Scende la curva dei contagi. Nelsu 2.823 tamponi molecolari e 5.032 tamponi antigenici per un totale di 7.855 tamponi, si registrano ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 9.429 i nuovi casi di Covid inItalia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero… - DinoTrentavizi2 : RT @TgLa7: #guerraucraina, Lavrov:per certi media italiani missione russa anti-Covid in Italia nel 2020 'operazione spionaggio', dannoso pe… - Asinomatico : RT @TgLa7: #guerraucraina, Lavrov:per certi media italiani missione russa anti-Covid in Italia nel 2020 'operazione spionaggio', dannoso pe… - antoninobar : RT @TgLa7: #guerraucraina, Lavrov:per certi media italiani missione russa anti-Covid in Italia nel 2020 'operazione spionaggio', dannoso pe… - TgLa7 : #guerraucraina, Lavrov:per certi media italiani missione russa anti-Covid in Italia nel 2020 'operazione spionaggio… -