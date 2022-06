Concorso Ds 2017, uno dei vincitori avrebbe usato un microfono per farsi suggerire le risposte da un complice esterno (Di venerdì 3 giugno 2022) Non sembra esserci pace per il Concorso per dirigente scolastico del 2017: in base alle indagini in corso, uno dei vincitori avrebbe utilizzato un microfono, nascosto fra gli indumenti, per comunicare con un complice all'esterno che allo scopo di ottenere le risposte corrette. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Non sembra esserci pace per ilper dirigente scolastico del: in base alle indagini in corso, uno deiutilizzato un, nascosto fra gli indumenti, per comunicare con unall'che allo scopo di ottenere lecorrette. L'articolo .

