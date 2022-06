C’è un altro Napoli che sogna il terzo scudetto: è quello dei Dottori Commercialisti (Di venerdì 3 giugno 2022) C’è un altro Napoli che punta il terzo scudetto, oltre a quello di De Laurentiis. È l’Associazione Sportiva dei Dottori Commercialisti di Napoli, che ogni anno partecipa al Torneo Nazionale di Calcio dei Dottori Commercialisti, competizione sotto l’egida della Figc, ambiziosa a tutti gli effetti, con tanto di giudice ed arbitri federali, garanzia di trasparenza e di affidabilità.Il dottor Mario Diana, direttore sportivo e «atleta anziano» (così si autodefinisce) racconta al Napolista che si tratta, probabilmente, dell’unica manifestazione a girone unico che interessa tutta l’Italia: la maggior parte delle altre categorie professionali organizzano degli eventi, magari delle tre-giorni; questo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) C’è unche punta il, oltre adi De Laurentiis. È l’Associazione Sportiva deidi, che ogni anno partecipa al Torneo Nazionale di Calcio dei, competizione sotto l’egida della Figc, ambiziosa a tutti gli effetti, con tanto di giudice ed arbitri federali, garanzia di trasparenza e di affidabilità.Il dottor Mario Diana, direttore sportivo e «atleta anziano» (così si autodefinisce) racconta alsta che si tratta, probabilmente, dell’unica manifestazione a girone unico che interessa tutta l’Italia: la maggior parte delle altre categorie professionali organizzano degli eventi, magari delle tre-giorni; questo ...

