Calciomercato Napoli, anche il Bayern punta Osimhen (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Napoli chiede 100 milioni per Victor Osimhen, ma a quanto pare la supercifra non fa calare l’appeal del bomber nigeriano. Dopo Manchester United e Arsenal, ora anche il Bayern Monaco ha iniziato a muoversi per l’attaccante che a soli... Leggi su today (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilchiede 100 milioni per Victor, ma a quanto pare la supercifra non fa calare l’appeal del bomber nigeriano. Dopo Mster United e Arsenal, orailMonaco ha iniziato a muoversi per l’attaccante che a soli...

