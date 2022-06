Calcio | Tomori ' Scudetto dolcissimo | sapevamo potercela fare'

(Di venerdì 3 giugno 2022) "La festa per il titolo? Mai visto niente di simile" LONDRA (INGHILTERRA) - "Mai visto niente di simile: così tanta gente, tutta per strada, non si può descrivere. Ci sono volute ore per percorrere ...

Guardate poi Bonucci e Chiellini: sono scaltri, c'è da imparare da loro - aggiunge- In Italia si fischia molto, se entri in tackle devi farlo nel modo giusto, devi assicurarti di restare in ...