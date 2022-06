Autostrade - Telepass vs UnipolMove | battaglia al casello | il nostro confronto

(Di venerdì 3 giugno 2022) La trentennale solitudine del(i primi utilizzi risalgono al periodo intorno a Italia 90, il Mondiale di calcio ospitato dalPaese) è finita. Da marzo, in forma prima sperimentale, poi più allargata (al ritmo di 10-15 mila apparecchi consegnati agli utenti ogni settimana), è disponibile, un nuovo sistema di pagamento elettronico del pedaggio, proposto dal gruppo assicurativo UnipolSai. Un fatto rivoluzionario, rispetto al monopolio di cui aveva finora goduto il sistema ideato e commercializzato da, società della holding Atlantia, da tempo estranea al perimetro diper l'Italia e quindi non interessata dalla recente cessione di quest'ultima alla Cassa depositi e prestiti e a un gruppo di fondi d'investimento. il punto di arrivo di un percorso di ...

...delche nella versione "Family" (quella più popolare) passerà da 1,26 a 1,83 euro mensili con un aumento del 45,2% spiegato con gli incrementi dei costi sopportato dal gestoreper ...... cioè, ci ritroveremo sommersi dalle offerte (un po' come avviene per le compagnie telefoniche), ma per il momento questa liberalizzazione ha già trovato un concorrente al famoso. La ... Pedaggi autostrade: Telepass e UnipolMove. Confronto tra prezzi e servizi Dopo decenni di monopolio, l'apertura del mercato consente a più operatori di proporre sistemi elettronici di pagamento del pedaggio. Apre le ostilità UnipolSai, altri seguiranno ...CASTELFRANCO - Il Telepass utile anche per parcheggiare: nel comune di Castelfranco è ora attivo il servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con parcometro tramite ...