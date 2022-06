Ancora un' aggressione a Milano | algerino in fin di vita | Sinistra si reputi responsabile

Advertising

dafne1967 : @luigi80I @TV2000it @vinmorgante @chiesadimilano @Chiesadinapoli @DiocesiUdine @diocesigubbio @giornaliFISC… - SALVO2022 : @jacopogiliberto Ma davvero ancora parliamo di questi figuri. Una casa regnante che prima tradisce la Costituzione… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'La guerra dovrebbe durare ancora molti mesi. Potrebbe finire domani se la Russia scegliesse di porre fine all’aggressione ma… - Piergiulio58 : Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha spiegato che, stante la situazione sul campo di battaglia, la gu… - fanpage : 'La guerra dovrebbe durare ancora molti mesi. Potrebbe finire domani se la Russia scegliesse di porre fine all’aggr… -

Corriere Fiorentino

La in è arrivata al giorno 100. E sembra esserelunga. in un video su Facebook ringrazia gli Usa per le armi, mentre il segretario generale ...del centesimo giorno dall'inizio dell'...Ma la cosa che proprio ad Alberto Caneglias non va giù è che l'è avvenuta dopo 6 anni di segnalazioni continue. E adesso, dopo il fattaccio, lui ha parua a tornare a casa o a fare due ... Firenze, ancora un’aggressione di fronte alla fermata Fallaci del tram E' evaso dai domiciliari per derubare una anziana insieme a un complice, poi i due hanno anche aggredito un automobilista che ha cercato di difendere la vittima. (ANSA) ...Denunciava la situazione sotto casa sua da ben 6 anni, finché sabato 28 maggio, in serata, non è stato aggredito. Alberto Caneglias è un designer e nonostante lavori a Milano, ...