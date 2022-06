Alta velocità, treno sviato con il locomotore di coda all’interno di Roma: nessun ferito (Di venerdì 3 giugno 2022) A bordo 219 passeggeri che sono scesi dai vagoni e hanno proseguito a piedi per uscire dalla galleria Serenissima, e sono stati soccorsi dal 118. nessuno comunque in ospedale. Indagini sulle cause, per le Ferrovie è stato un «inconveniente tecnico» Leggi su corriere (Di venerdì 3 giugno 2022) A bordo 219 passeggeri che sono scesi dai vagoni e hanno proseguito a piedi per uscire dalla galleria Serenissima, e sono stati soccorsi dal 118.o comunque in ospedale. Indagini sulle cause, per le Ferrovie è stato un «inconveniente tecnico»

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - repubblica : Roma, incidente in galleria sulla linea ad alta velocita'. Bloccata la Torino-Napoli. I passeggeri lasciano i vagoni - NapoliToday : #Cronaca Treno dell'alta velocità esce dai binari: paura a bordo, mezzo evacuato - ilpost : C’è stato un “inconveniente tecnico” su un treno della linea ad alta velocità Torino-Napoli, nei pressi di Roma -