Alta velocità, caos sulle linee e in stazione dopo l'incidente a Roma: ritardi oltre i 200 minuti (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono 37 finora i treni dell'Alta velocità deviati sulle linee convenzionali in seguito all'incidente di Roma, in cui il locomotore di coda del Frecciarossa 9311 Torino-Napoli è uscito dai binari impattando sull'entrata della galleria Serenissima, nei pressi della stazione Prenestina, interrompendo il traffico sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Pescara. Ventidue convogli sono stati riprogrammati sulla linea interna Roma-Cassino: secondo il sito di Trenitalia il maggior tempo di percorrenza è "fino a 150 minuti", ma la realtà – descritta dall'app che monitora il traffico in tempo reale – è molto peggiore. Per esempio, il Frecciarossa 9587 Torino-Reggio Calabria porta un ritardo di 198 ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della… - infoitinterno : Locomotore urta galleria: alta velocità nel caos - infoitinterno : Alta velocità ferma, centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di Napoli -