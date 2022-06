WhatsApp, come modificare i messaggi dopo l’invio: ecco come funziona (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora novità su WhatsApp. dopo la funzione multi-dispositivo e le reazioni ai messaggi, sta per arrivare una novità su WhatsApp attesa da tempo: la modifica dei messaggi.Scavando nel codice dell’ultima beta di WhatsApp per Android, il sito specializzato WaBetaInfo ha scoperto che il team di sviluppo sta lavorando proprio all’introduzione di un pulsante che consente di modificare i messaggi dopo averli inviati.Al momento non è chiaro quando la funzione verrà implementata, se ne parla dal 2017, ma da uno screenshot pubblicato sul sito si capisce come potrebbe funzionare. Si clicca sul messaggio che si vuole correggere in modo da selezionarlo; poi si fa clic sul ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora novità sula funzione multi-dispositivo e le reazioni ai, sta per arrivare una novità suattesa da tempo: la modifica dei.Scavando nel codice dell’ultima beta diper Android, il sito specializzato WaBetaInfo ha scoperto che il team di sviluppo sta lavorando proprio all’introduzione di un pulsante che consente diaverli inviati.Al momento non è chiaro quando la funzione verrà implementata, se ne parla dal 2017, ma da uno screenshot pubblicato sul sito si capiscepotrebbere. Si clicca sulo che si vuole correggere in modo da selezionarlo; poi si fa clic sul ...

Advertising

petergomezblog : Open, il gip di Genova dà torto a Renzi e ragione ai pm di Firenze: “Le chat di Whatsapp non sono corrispondenza co… - lilliilcanarino : RT @fatina909: ???????? Lilù abbandonata legata sul Guard rail come se non valessi nulla,ma per fortuna sei stata salvata ,per lei una bellis… - avespartacus : RT @GQitalia: Se qualcuno ti chiama e ti invita a digitare queste stringhe **67* e *405*, occhio - marinellafly12 : RT @petergomezblog: Open, il gip di Genova dà torto a Renzi e ragione ai pm di Firenze: “Le chat di Whatsapp non sono corrispondenza come l… - m_masi1960 : RT @AndreaLompio53: I giudici di Genova hanno “stranamente” dato ragione ai PM fiorentini, dicendo che un #WhatsApp non é corrispondenza. C… -