Volley | Nations League 2022 | Polonia e Giappone iniziano con una vittoria

(Di giovedì 2 giugno 2022) Inizia con unail cammino diinball. Sconfitte invece Canada e Corea del Sud. In Louisiana lavince 3-1 (20-25, 25-22, 25-23, 25-20). Equilibrato il primo set, ma il Canada trova subito quel leggero vantaggio di +3 che difende fino al +5 finale trovando continuità in difesa e contrattacco. Ma è solo un’illusione. Discorso diametralmente opposto negli altri tre periodi: regna sempre l’equilibrio, ma è lala più lucida nel risolvere gli scambi più complicati e ad uscire meglio dai blocchi: il maggior distacco però è di +6 a testimonianza di una partita equilibrata. Miglior realizzatrice per laè stata Lukasik Martyna con 17 punti. Sorride anche il ...

Tutto pronto per Italia - Belgio , sfida valevole per la Week 1 dellaLeague (VNL) femminile 2022 . Dopo aver perso all'esordio contro la Turchia di Giovanni Guidetti, le Campionesse d'Europa in carica proveranno a conquistare i primi punti contro la ...Prosegue il cammino della nostra Nazionale Italiana difemminile, impegnata nellaLeague 2022: in occasione della terza giornata, le azzurre scenderanno in campo quest'oggi per il secondo appuntamento in questa competizione. Dopo la ...