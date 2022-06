Uomini e Donne, ascolti stellari per una delle scelte del finale di stagione! (Di giovedì 2 giugno 2022) Gli ascolti di Uomini e Donne continuano a mietere vittime… fra i rivali! Anche la 26.ma edizione del dating show ha sbancato i dati auditel. Martedì la scelta di Luca Salatino ha lasciato davanti allo schermo 092.000 spettatori con il 30,68%. Ieri la scelta di Veronica Rimondi invece è stata vista da 2.830.000 spettatori pari al 28.9%. Anche se da quest’anno è stato cambiato il modo di calcolare gli auditel, andando a incidere su degli share più alti, i risultati rimangono ottimi. Uomini e Donne è un prodotto di successo sempre più assicurato da oltre 20 anni. Una garanzia per Mediaset ma anche per il pubblico appassionato. Nel day-time della TV italiana, la 26esima edizione di “Uomini e Donne” si è conclusa ancora una volta senza rivali. In onda su Canale 5, il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 giugno 2022) Glidicontinuano a mietere vittime… fra i rivali! Anche la 26.ma edizione del dating show ha sbancato i dati auditel. Martedì la scelta di Luca Salatino ha lasciato davanti allo schermo 092.000 spettatori con il 30,68%. Ieri la scelta di Veronica Rimondi invece è stata vista da 2.830.000 spettatori pari al 28.9%. Anche se da quest’anno è stato cambiato il modo di calcolare gli auditel, andando a incidere su degli share più alti, i risultati rimangono ottimi.è un prodotto di successo sempre più assicurato da oltre 20 anni. Una garanzia per Mediaset ma anche per il pubblico appassionato. Nel day-time della TV italiana, la 26esima edizione di “” si è conclusa ancora una volta senza rivali. In onda su Canale 5, il ...

