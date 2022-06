Traffico Roma del 02-06-2022 ore 17:00 (Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverde Roma ancora buon pomeriggio dalla redazione e si mantiene regolare quindi scorrevole il Traffico sulla rete viaria cittadina a pochi gli spostamenti in virtù naturalmente della festa della Repubblica ricordiamo che oggi i mezzi pesanti non circolano sull’intera rete via Nazionale Salvador menticato autorizzati dalla legge il fermo scattato alle 7 Sì però trarrà sino 22:00 nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari resta però intenso il movimento sul litorale mi particolare tra Ostia e Torvaianica sono terminate le manifestazioni legate al 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Ha riaperto al transito tutte le strade cittadine resterà chiusa sino alla mezzanotte via dei Fori Imperiali deviazioni naturalmente anche per le numerose linee bus che vi transitano per i dettagli di queste di altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverdeancora buon pomeriggio dalla redazione e si mantiene regolare quindi scorrevole ilsulla rete viaria cittadina a pochi gli spostamenti in virtù naturalmente della festa della Repubblica ricordiamo che oggi i mezzi pesanti non circolano sull’intera rete via Nazionale Salvador menticato autorizzati dalla legge il fermo scattato alle 7 Sì però trarrà sino 22:00 nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari resta però intenso il movimento sul litorale mi particolare tra Ostia e Torvaianica sono terminate le manifestazioni legate al 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Ha riaperto al transito tutte le strade cittadine resterà chiusa sino alla mezzanotte via dei Fori Imperiali deviazioni naturalmente anche per le numerose linee bus che vi transitano per i dettagli di queste di altre notizie potete ...

