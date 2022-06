Striscia la notizia: ennesima aggressione a Brumotti da degli spacciatori (Di giovedì 2 giugno 2022) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), nuova missione di Vittorio Brumotti per segnalare le piazze italiane della droga. L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto numerosissime richieste di aiuto da parte di residenti della zona, si è recato al Parco Sempione di Milano, in pieno centro, a due passi dal Castello Sforzesco. Striscia la notizia: Brumotti contro gli spacciatori di Parco Sempione Un polmone verde frequentato quotidianamente da bambini, famiglie, sportivi e – purtroppo – anche da spacciatori. L’inviato biker prima documenta il traffico di cocaina in pieno giorno, poi, nonostante l’arrivo dei Carabinieri, diviene oggetto di una vera e propria caccia all’uomo assieme al suo cameraman. Si comincia con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35), nuova missione di Vittorioper segnalare le piazze italiane della droga. L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto numerosissime richieste di aiuto da parte di residenti della zona, si è recato al Parco Sempione di Milano, in pieno centro, a due passi dal Castello Sforzesco.lacontro glidi Parco Sempione Un polmone verde frequentato quotidianamente da bambini, famiglie, sportivi e – purtroppo – anche da. L’inviato biker prima documenta il traffico di cocaina in pieno giorno, poi, nonostante l’arrivo dei Carabinieri, diviene oggetto di una vera e propria caccia all’uomo assieme al suo cameraman. Si comincia con i ...

