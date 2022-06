Spagna-Portogallo, le formazioni ufficiali (Di giovedì 2 giugno 2022) Alle 20:45 allo stadio Benito Villamarin scenderanno in campo per la prima giornata del girone B di Nations League Spagna e Portogallo. Nel girone che comprende le due favorite che giocheranno questa sera si trovano pure Repubblica Ceca e Svizzera. Entrambe le squadre sono già qualificate a Qatar 2022 e partono favorite nel girone di Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali di Spagna-Portogallo. La Spagna di Luis Enrique ricomincia la Nations League che l’ha vista arrivare in finale contro la Francia nell’ultima edizione (sconfitta 2-1 per gli spagnoli). Non ci sono sorprese per quanto riguarda le convocazioni del tecnico delle Furie Rosse, Gavi e Ansu Fati i più giovani convocati. L’unico giocatore del campionato italiano presente e l’attaccante Alvaro ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 giugno 2022) Alle 20:45 allo stadio Benito Villamarin scenderanno in campo per la prima giornata del girone B di Nations League. Nel girone che comprende le due favorite che giocheranno questa sera si trovano pure Repubblica Ceca e Svizzera. Entrambe le squadre sono già qualificate a Qatar 2022 e partono favorite nel girone di Nations League. Di seguito ledi. Ladi Luis Enrique ricomincia la Nations League che l’ha vista arrivare in finale contro la Francia nell’ultima edizione (sconfitta 2-1 per gli spagnoli). Non ci sono sorprese per quanto riguarda le convocazioni del tecnico delle Furie Rosse, Gavi e Ansu Fati i più giovani convocati. L’unico giocatore del campionato italiano presente e l’attaccante Alvaro ...

Advertising

juventusfc : Questa sera in campo @AlvaroMorata e la Spagna in #NationsLeague contro il Portogallo ?????????? #ForzaJuve - Paolo18030138 : RT @juventusfc: Questa sera in campo @AlvaroMorata e la Spagna in #NationsLeague contro il Portogallo ?????????? #ForzaJuve - MilanLiveIT : #NationsLeague: prima da titolare per #Leao con il #Portogallo ???? - TUTTOJUVE_COM : Spagna - Portogallo: le formazioni ufficiali. Morata titolare - Nicola89144151 : Eccoci live per Spagna - Portogallo! Questa sera, ahimè, sono su Italia 1. Niente Diretta Gol su Sky, almeno per oggi... -