Salvini prova a placare le critiche sul viaggio in Russia: “La Lega è compatta. Qualcuno non è stato informato? Certe decisioni le prendo io” (Di giovedì 2 giugno 2022) “La Lega è assolutamente compatta. Qualcuno ha detto che non era informato ma è perché alcune scelte le prendo io”. Matteo Salvini risponde così alle critiche interne al partito riguardo al suo possibile viaggio in Russia per incontrare i vertici dell’esecutivo russo e cerca di chiudere una discussione che rischia di provocare un terremoto interno tale da compromettere anche la sua leadership. Il segretario del Carroccio, rispondendo alle domande di giornalisti, ha poi affermato che è lui stesso a farsi “carico delle mie responsabilità, onori e oneri”, e di non aver abbandonato l’idea di incontrarsi col ministro degli Esteri di Mosca, Serghej Lavrov: “Dovevo incontrarlo. Non l’ho sentito. Sarebbe stata un’occasione e spero che sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Laè assolutamenteha detto che non erama è perché alcune scelte leio”. Matteorisponde così alleinterne al partito riguardo al suo possibileinper incontrare i vertici dell’esecutivo russo e cerca di chiudere una discussione che rischia di provocare un terremoto interno tale da compromettere anche la sua leadership. Il segretario del Carroccio, rispondendo alle domande di giornalisti, ha poi affermato che è lui stesso a farsi “carico delle mie responsabilità, onori e oneri”, e di non aver abbandonato l’idea di incontrarsi col ministro degli Esteri di Mosca, Serghej Lavrov: “Dovevo incontrarlo. Non l’ho sentito. Sarebbe stata un’occasione e spero che sia ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini prova a placare le critiche sul viaggio in Russia: “La Lega è compatta. Qualcuno non è stato informato? Cer… - Erica43581765 : Parte 2 - Nessuna Prova o Correlazione. #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose… - Erica43581765 : Parte 1 - Nessuna Prova o Correlazione. #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose… - MComunanza : @GianpieroScanu Salvini ci arriva, il conteniglio no e se prova a fare cadere il governo se ne va ancora prima - ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Salvini? È tutta la sinistra che vuole farlo fuori. Ma lui prova con la pace, a 'salvere vite umane in Ucraina e posti… -