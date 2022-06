Roberto Baggio: “Italia fuori dal Mondiale? Una follia, fa rabbia” (Di giovedì 2 giugno 2022) Così si è espresso Roberto Baggio, presente all'evento "Il Talento prende il Volo" nell'aeroporto di Fiumicino durante il quale ITA ha dedicato una delle sue tratte al Divin Codino. Leggi su itasportpress (Di giovedì 2 giugno 2022) Così si è espresso, presente all'evento "Il Talento prende il Volo" nell'aeroporto di Fiumicino durante il quale ITA ha dedicato una delle sue tratte al Divin Codino.

Advertising

sportface2016 : Roberto #Baggio: “È una vergogna che la #Nazionale che ha vinto l’#Europeo non sia qualificata di diritto al… - sportal_it : Roberto Baggio e l'Italia fuori dal Mondiale: 'Una follia' - RosannaDI1 : @Jarphii Ma va là Buffon miglior calciatore! Ma Roberto Baggio - sportli26181512 : Baggio tuona: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, è una follia': Italia non qual… - Pa_Tos83 : @capuanogio Roberto Baggio ha ragione a prescindere -