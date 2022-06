RAI: LEADERSHIP CONFERMATA NEL PRIME TIME E 24 ORE. RAI1 CRESCE TRA SHOW E FICTION (Di giovedì 2 giugno 2022) La Rai traccia un bilancio dei primi cinque mesi del 2022 e in un dettagliato comunicato mette, come si dice, i puntini sulle i. L’Azienda televisiva leader in Italia, nel totale giornata e in prima serata, è la Tv di Stato. RAI CONFERMA LA LEADERSHIP ASCOLTI Durante i primi cinque mesi dell’anno in prima serata è cresciuto complessivamente di +0,8 punti percentuali lo share dei tre canali generalisti della Rai, RAI1,Rai2, Rai3. La quota di pubblico delle tre reti nella stessa fascia oraria tra il 1° gennaio e il 30 maggio del 2021 era stata del 31,2%. Nei primi cinque mesi del 2022 ha raggiunto il 32%. La tendenza alla crescita dello share per i tre canali ha riguardato anche l’intera giornata con +0,3 punti percentuali di share, pari a una quota complessiva di pubblico televisivo del 29,9%. La Rai dunque conferma la sua LEADERSHIP ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 giugno 2022) La Rai traccia un bilancio dei primi cinque mesi del 2022 e in un dettagliato comunicato mette, come si dice, i puntini sulle i. L’Azienda televisiva leader in Italia, nel totale giornata e in prima serata, è la Tv di Stato. RAI CONFERMA LAASCOLTI Durante i primi cinque mesi dell’anno in prima serata è cresciuto complessivamente di +0,8 punti percentuali lo share dei tre canali generalisti della Rai,,Rai2, Rai3. La quota di pubblico delle tre reti nella stessa fascia oraria tra il 1° gennaio e il 30 maggio del 2021 era stata del 31,2%. Nei primi cinque mesi del 2022 ha raggiunto il 32%. La tendenza alla crescita dello share per i tre canali ha riguardato anche l’intera giornata con +0,3 punti percentuali di share, pari a una quota complessiva di pubblico televisivo del 29,9%. La Rai dunque conferma la sua...

