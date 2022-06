“Open Day di Primavera” – Giornata conclusiva sabato 4 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Siamo alla fine di questo primo articolato percorso di promozione del rugby nei rioni Libertà e Santa Maria degli Angeli di Benevento: sabato 04 giugno alle ore 17.00 si chiude il sipario con la “Festa di Primavera”, tappa conclusiva dell’evento “Open Day di Primavera” organizzato dalle società Streghe Benevento 2014 RFC e Rugby Factory Benevento in collaborazione con Comune di Benevento, Polizia di Stato, Comitato Regionale F.I.R. Campania, Parrocchia San Modesto di Benevento, I.C. G.B. Bosco Lucarelli di Benevento, A.N.S.Me.S. (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) della Campania, Proloco “Samnium” di Benevento, Misericordia di Benevento, Centro Solidale “Bene Attivi”, Associazione “Io x Benevento” e Associazione “StregaTi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Siamo alla fine di questo primo articolato percorso di promozione del rugby nei rioni Libertà e Santa Maria degli Angeli di Benevento:04alle ore 17.00 si chiude il sipario con la “Festa di”, tappadell’evento “Day di” organizzato dalle società Streghe Benevento 2014 RFC e Rugby Factory Benevento in collaborazione con Comune di Benevento, Polizia di Stato, Comitato Regionale F.I.R. Campania, Parrocchia San Modesto di Benevento, I.C. G.B. Bosco Lucarelli di Benevento, A.N.S.Me.S. (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) della Campania, Proloco “Samnium” di Benevento, Misericordia di Benevento, Centro Solidale “Bene Attivi”, Associazione “Io x Benevento” e Associazione “StregaTi ...

