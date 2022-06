Non solo Cairo, da Allegri a Bonucci tanti vip in Buddyfit con Ibra e Leotta (Di giovedì 2 giugno 2022) Si allunga la lista di vip che hanno deciso di investire in Buddyfit, la prima app italiana nel settore salute e fitness fondata da Giovanni Ciferri, Stefano Manzoni e Stefano Cortese che ha visto tra i primi soci Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta. Come riportato da MF – Milano Finanza, infatti, tra gli altri hanno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 giugno 2022) Si allunga la lista di vip che hanno deciso di investire in, la prima app italiana nel settore salute e fitness fondata da Giovanni Ciferri, Stefano Manzoni e Stefano Cortese che ha visto tra i primi soci Zlatanhimovic e Diletta. Come riportato da MF – Milano Finanza, infatti, tra gli altri hanno L'articolo

Advertising

GiovaQuez : Alona Kliuieva: 'Volevo dire al professor Orsini che noi ucraini non chiediamo le armi per divertimento o perché vo… - ItaliaViva : Da un camaleonte come Conte, che cambia posizione a seconda del suo interlocutore, accetto lezioni solo sul numero… - sportface2016 : Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la #Lazio non ha depositato la documentazione. Da quest'anno è obb… - ykfirstlove : comunque fatemi dire una cosa che cazzo di schifo tutte le telecamere in faccia, non solo intralciando il loro camm… - nakist91 : @MarriedBed marò mi ricordooo,credo che però il fatto di Liam non si fermerà subito,ma sinceramente io la penso cos… -