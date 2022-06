Mancini preoccupato: "Ci sarà da soffrire" (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la sconfitta per 3 - 0 nella gara de La Finalissima contro l'Argentina, il c.t. dell'Italia, Roberto Mancini, parla di come potrà ricominciare il ciclo azzurro e si mostra un po' preoccupato Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la sconfitta per 3 - 0 nella gara de La Finalissima contro l'Argentina, il c.t. dell'Italia, Roberto, parla di come potrà ricominciare il ciclo azzurro e si mostra un po'

Mancini preoccupato: "Ci sarà da soffrire" Dopo la sconfitta per 3 - 0 nella gara de La Finalissima contro l'Argentina, il c.t. dell'Italia, Roberto Mancini, parla di come potrà ricominciare il ciclo azzurro e si mostra un po' preoccupato Le parole di Mancini che spaventano l'Italia Un Mancini preoccupato ma anche per forza di cose speranzoso. "Non riusciamo a fare gol, dobbiamo trovare soluzioni e in fretta. Io entusiasmo ne ho ancora ma non sarà semplice". Un Mancini cosciente ... Corriere dello Sport Italia-Argentina, Garlando preoccupato: “Sconfitta pesante, rialzarsi sarà difficile” Garlando si dice preoccupato sul futuro dell'Italia per la pesante sconfitta subita contro l'Argentina a Wembley ... Sarri-Lazio, accordo fino al 2025. Mancini: "Sarà dura ricostruire" Il tecnico toscano ha firmato il prolungamento di contratto. Il ct azzurro preoccupato dopo il 3-0 contro l'Argentina. Ruud primo norvegese in semifinale in un Grande Slam. Accordo tra gli All Blacks ... Dopo la sconfitta per 3 - 0 nella gara de La Finalissima contro l'Argentina, il c.t. dell'Italia, Roberto, parla di come potrà ricominciare il ciclo azzurro e si mostra un po'Unma anche per forza di cose speranzoso. "Non riusciamo a fare gol, dobbiamo trovare soluzioni e in fretta. Io entusiasmo ne ho ancora ma non sarà semplice". Uncosciente ... Lazio, Mancini, Roland Garros e rugby: le ultimissime Garlando si dice preoccupato sul futuro dell'Italia per la pesante sconfitta subita contro l'Argentina a Wembley ...Il tecnico toscano ha firmato il prolungamento di contratto. Il ct azzurro preoccupato dopo il 3-0 contro l'Argentina. Ruud primo norvegese in semifinale in un Grande Slam. Accordo tra gli All Blacks ...