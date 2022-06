“L’ha tradita con un’altra”. L’amatissima coppia vip in crisi nera: stavano insieme da 11 anni (Di giovedì 2 giugno 2022) Una delle coppie più famose e amate in tutto il mondo starebbe per sfasciarsi del tutto. Stiamo parlando di Shakira e Piqué, che sarebbero davvero ai ferri corti. Sono usciti fuori dettagli davvero incredibili su di loro, che sono legati sentimentalmente da ben 11 anni, quindi dal 2011. Nonostante abbiano anche concepito due figli, hanno però preferito non unirsi mai in matrimonio. E adesso sembrerebbe ad un passo l’addio definitivo, visto che lui avrebbe commesso un grave gesto. Ovviamente mancano le dichiarazioni ufficiali di Shakira e Piqué, ma la fonte della notizia è decisamente molto attendibile e non lascerebbe spazio a molti dubbi. A quanto pare, lui avrebbe già preso una prima importante decisione, infatti sarebbe stato cacciato di casa e non vivrebbe più dove conviveva con la cantante, ma si sarebbe recato nell’area di Muntaner e qui starebbe da solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Una delle coppie più famose e amate in tutto il mondo starebbe per sfasciarsi del tutto. Stiamo parlando di Shakira e Piqué, che sarebbero davvero ai ferri corti. Sono usciti fuori dettagli davvero incredibili su di loro, che sono legati sentimentalmente da ben 11, quindi dal 2011. Nonostante abbiano anche concepito due figli, hanno però preferito non unirsi mai in matrimonio. E adesso sembrerebbe ad un passo l’addio definitivo, visto che lui avrebbe commesso un grave gesto. Ovviamente mancano le dichiarazioni ufficiali di Shakira e Piqué, ma la fonte della notizia è decisamente molto attendibile e non lascerebbe spazio a molti dubbi. A quanto pare, lui avrebbe già preso una prima importante decisione, infatti sarebbe stato cacciato di casa e non vivrebbe più dove conviveva con la cantante, ma si sarebbe recato nell’area di Muntaner e qui starebbe da solo ...

