Lazio | si pensa al riscatto di Cabral | due opzioni per il club

La Lazio sta pensando di procedere al riscatto di Jovane Cabral: due opzioni per i biancocelesti per confermare il giocatore Jovane Cabral si avvicina alla permanenza alla Lazio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, Sarri si sarebbe convinto negli ultimi mesi, stupito anche dai progressi del giocatore in allenamento e in partita. Le idee di Tare sono due: cercare uno sconto sugli 8 milioni pattuiti a gennaio per il riscatto (mettendone sul piatto 4-5), oppure proporre un allungamento del prestito del portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

