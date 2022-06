Killnet e la minaccia all’Italia: guerra totale o propaganda? (Di giovedì 2 giugno 2022) Alle primissime luci dell’alba del 30 maggio, il gruppo hacker russo Killnet – dopo l’avvio lo scorso 28 maggio della Operazione Panopticon Dal greco: una visione totale, metafora del potere invisibile ha annunciato su Telegram l’inizio di un’escalation di cyber attacchi contro obiettivi italiani. Nella stessa giornata, il sito di Poste è risultato irraggiungibile per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 2 giugno 2022) Alle primissime luci dell’alba del 30 maggio, il gruppo hacker russo– dopo l’avvio lo scorso 28 maggio della Operazione Panopticon Dal greco: una visione, metafora del potere invisibile ha annunciato su Telegram l’inizio di un’escalation di cyber attacchi contro obiettivi italiani. Nella stessa giornata, il sito di Poste è risultato irraggiungibile per InsideOver.

