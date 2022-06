Kate Bush torna in cima alle classifiche con un singolo di circa 40 anni fa grazie a Stranger Things (Di giovedì 2 giugno 2022) Quando in questo articolo ho parlato di Stranger Things come di un fenomeno non mi sbagliavo, perché grazie alla potenza della serie prodotta da Netflix il singolo Running Up That Hill di Kate Bush è balzato in cima alle classifiche. Questo perché il pezzo, uscito nel lontano 1985, è stato più volte ascoltato per una manciata di secondi dal personaggio Maxine Mayfield in ben due episodi della quarta stagione. Incuriositi dalle sonorità anni Ottanta, milioni di fan di Stranger Things hanno così ricercato il singolo ed ascoltato di nuovo. In un solo giorno in America Running Up That Hill è stato ascoltato 2 milioni di volte balzando al primo posto della ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022) Quando in questo articolo ho parlato dicome di un fenomeno non mi sbagliavo, perchéalla potenza della serie prodotta da Netflix ilRunning Up That Hill diè balzato in. Questo perché il pezzo, uscito nel lontano 1985, è stato più volte ascoltato per una manciata di secondi dal personaggio Maxine Mayfield in ben due episodi della quarta stagione. Incuriositi dsonoritàOttanta, milioni di fan dihanno così ricercato iled ascoltato di nuovo. In un solo giorno in America Running Up That Hill è stato ascoltato 2 milioni di volte balzando al primo posto della ...

GianlucaCaldie1 : RT @pinkmartina: La quarta stagione di stranger things serve principalmente a dimostrare l'importanza di kate bush per la nostra generazion… - cadutaneltempo : RT @ciccimitterrand: sì però io volevo postare cloudbusting nelle stories ora dovrò aspettare due mesi che passi l’hype intorno a kate bush… - BITCHYFit : Kate Bush torna in cima alle classifiche con un singolo di circa 40 anni fa grazie a Stranger Things - ciccimitterrand : sì però io volevo postare cloudbusting nelle stories ora dovrò aspettare due mesi che passi l’hype intorno a kate b… - adiafora_ : Se poi mi spoilerate cosa c’entra Kate Bush con questa Vecna e la maledizione che sono curiosa ma non recupererò due stagioni per scoprirlo? -