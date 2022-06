Iniziata parata ai Fori | sfilano medici e sindaci

(Di giovedì 2 giugno 2022) E'da pochi istanti ladel 2 giugno aiimperiali che torna dopo due anni di stop per la pandemia. Ad aprire l'evento una rappresentativa diseguiti da personale della ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @rtl1025: ???? È iniziata la parata del #2giugno ai #Fori imperiali. Ad aprire l'evento una rappresentativa di sindaci seguiti da personal… - LinaPenny1 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | E' iniziata la parata del 2 giugno ai Fori imperiali che torna dopo due anni di stop per la pandemia. #ANSA htt… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | E' iniziata la parata del 2 giugno ai Fori imperiali che torna dopo due anni di stop per la pandemia.… - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ???? È iniziata la parata del #2giugno ai #Fori imperiali. Ad aprire l'evento una rappresentativa di sindaci seguiti da personal… - robertopontillo : È iniziata la parata del #2giugno ai #Fori imperiali. Ad aprire l'evento una rappresentativa di sindaci seguiti da… -

E'da pochi istanti ladel 2 giugno ai Fori imperiali che torna dopo due anni di stop per la pandemia. Ad aprire l'evento una rappresentativa di sindaci seguiti da personale della sanità ...Leggi anche > La giornalista russa choc: 'La terza guerra mondiale è. Ora dobbiamo ... la presentazione dei reparti schierati per la rivista e assisterà alla tradizionaleMilitare dalla ...E' iniziata da pochi istanti la parata del 2 giugno ai Fori imperiali che torna dopo due anni di stop per la pandemia. (ANSA) ...Festa della Repubblica, nel 76º anniversario il primo impegno istituzionale di Sergio Mattarella è all'Altare della Patria. Il presidente della Repubblica, alla presenza ...