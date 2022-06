Ilary Blasi insospettabile vizio: non può farne a meno, vi sorprenderà (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilary Blasi non è solo la conduttrice che tutti conosciamo, pare avere un vizio davvero insospettabile che non ci saremmo mai aspettati. Si torna a parlare della conduttrice Mediaset che continua a riscuotere un grande successo tra tutto il suo pubblico, sono proprio loro questa volta a restare spiazzati dalla bionda ma non per una Leggi su youmovies (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non è solo la conduttrice che tutti conosciamo, pare avere undavveroche non ci saremmo mai aspettati. Si torna a parlare della conduttrice Mediaset che continua a riscuotere un grande successo tra tutto il suo pubblico, sono proprio loro questa volta a restare spiazzati dalla bionda ma non per una

Advertising

ParliamoDiNews : Finisce di nuovo in ospedale: brutte notizie per Ilary Blasi e L`Isola - - infoitcultura : Malore e ritiro! Deve lasciare subito l'Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo aspetta in Italia - OggionniAnna : @IsolaDeiFamosi Ilary Blasi licenziati tu , non Alvin che è bravissimo - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Ilary Blasi ammirata ieri sera a L'Isola dei famosi ????????????? - LaMaiNaGioia : Comunque posso dire? Io quando avevo 15 anni amavo Ilary Blasi (e ancora adesso ovviamente) facevo parte addirittur… -