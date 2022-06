Il racconto delle tracce coloniali nei nostri musei (Di giovedì 2 giugno 2022) 2016, in una stanza di passaggio della zona uffici del Museo nazionale preistorico etnografico Luigi Pigorini (oggi MuCiv) si intravede sotto un velo di plastica opalina il plastico di Sabratha, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 giugno 2022) 2016, in una stanza di passaggio della zona uffici del Museo nazionale preistorico etnografico Luigi Pigorini (oggi MuCiv) si intravede sotto un velo di plastica opalina il plastico di Sabratha, L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : L’Aquila, raid in un convento di clausura. Il racconto delle suore: “Notte da incubo” - RaiTre : Cento anni dalla nascita di Enrico #Berlinguer. Il cine-racconto di una delle figure politiche italiane più amate… - Pietro_Firenze : ?? @MonacaMonza - Madre Santa, ma che succede!? Oddio Oddio! L’Aquila, raid in un convento di clausura. Il racco… - lucabattanta : @maryfagi @borghi_claudio @Donzelli @Falko85300801 racconto questo: ti ricordi la volontà punitiva del governo Mont… - basciagonixever : RT @Claudia45554788: ?Tour della casa ?Pantaloni bianchi corti pazzeski di Ale ?Racconto delle scarpe di Sophie in aeroporto Manca giusto… -