Futuro Mertens: addio Napoli? Spunta una pretendente sudamericana (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Futuro di Dries Mertens al Napoli è più incerto che mai. Nonostante l’ottima stagione e il ruolo centrale nello spogliatoio azzurro, il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe non essere rinnovato per il bomber belga. Aurelio De Laurentiis ha annunciato di aver già sottoposto a ‘Ciro’ un nuovo contratto e sarà lui a decidere se restare o meno. Napoli Mertens (Getty Images)Mertens-Napoli: Spunta il Botafogo Nelle ultime settimane la squadra più vicina a Dries Mertens, in caso di addio al Napoli, è sembrata essere la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurra apprezza moltissimo il belga e sarebbe felice di riabbracciarlo nella sua avventura romana per creare la coppia dei ‘Ciro‘ in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildi Driesalè più incerto che mai. Nonostante l’ottima stagione e il ruolo centrale nello spogliatoio azzurro, il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe non essere rinnovato per il bomber belga. Aurelio De Laurentiis ha annunciato di aver già sottoposto a ‘Ciro’ un nuovo contratto e sarà lui a decidere se restare o meno.(Getty Images)il Botafogo Nelle ultime settimane la squadra più vicina a Dries, in caso dial, è sembrata essere la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurra apprezza moltissimo il belga e sarebbe felice di riabbracciarlo nella sua avventura romana per creare la coppia dei ‘Ciro‘ in ...

Advertising

areanapoliit : RT @gVitale_AN: #Mertens dice no al #Botafogo. #Napoli prima scelta, poi #Lazio, #LosAngeles o #NewYork. @areanapoliit @lucacerchione htt… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdM – La Lazio in forcing su Mertens, ma il belga vuole il… - FootballScout24 : RT @gVitale_AN: #Mertens dice no al #Botafogo. #Napoli prima scelta, poi #Lazio, #LosAngeles o #NewYork. @areanapoliit @lucacerchione htt… - infoitsport : Mertens, no al Botafogo: nel suo futuro Napoli, Lazio, Los Angeles o New York - lucacerchione : RT @gVitale_AN: #Mertens dice no al #Botafogo. #Napoli prima scelta, poi #Lazio, #LosAngeles o #NewYork. @areanapoliit @lucacerchione htt… -