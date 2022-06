Coppia: quando il tradimento simulato è peggio di quello autentico | Una storia vera (Di giovedì 2 giugno 2022) Coppie chiuse, coppie aperte, coppie giocose e sperimentali. Ognuno ha il suo stile e la sua via all’armonia (o mancanza di). Ma a volte il tradimento “recitato” può creare ancora più problemi di un tradimento vero. La saggezza popolare e il Bignami dell’etica suggeriscono che, qualunque sia il tipo di rapporto che una Coppia decide di avere, sia sempre necessario (o quantomeno meglio) parlarne apertamente. quando tutti sanno tutto e sono convenientemente informati, allora diventa “possibile” un po’ tutto, o almeno così si dice. Corna vere, corna raccontate, corna immaginate. Cos’è peggio? Web sourceBene la fedeltà, su questo sono tutti d’accordo (tranne pochi attivista della sperimentalità come necessità), bene la Coppia aperta, bene persino i giochi di ruolo più avventurosi, e le ... Leggi su newstv (Di giovedì 2 giugno 2022) Coppie chiuse, coppie aperte, coppie giocose e sperimentali. Ognuno ha il suo stile e la sua via all’armonia (o mancanza di). Ma a volte il“recitato” può creare ancora più problemi di unvero. La saggezza popolare e il Bignami dell’etica suggeriscono che, qualunque sia il tipo di rapporto che unadecide di avere, sia sempre necessario (o quantomeno meglio) parlarne apertamente.tutti sanno tutto e sono convenientemente informati, allora diventa “possibile” un po’ tutto, o almeno così si dice. Corna vere, corna raccontate, corna immaginate. Cos’è? Web sourceBene la fedeltà, su questo sono tutti d’accordo (tranne pochi attivista della sperimentalità come necessità), bene laaperta, bene persino i giochi di ruolo più avventurosi, e le ...

NatainEstate : @onaitsabes @__Gabriele23__ Quindi una coppia sposata dovrebbe avere meno rapporti possibili per evitare di ritrova… - Karencorallo : RT @filosofy98: Quando litigavano come una coppia, senza averlo mai dichiarato…perché si per me sono una coppia ???? #jeru - AllForLove___ : RT @filosofy98: Quando litigavano come una coppia, senza averlo mai dichiarato…perché si per me sono una coppia ???? #jeru - Fangirlnside : RT @filosofy98: Quando litigavano come una coppia, senza averlo mai dichiarato…perché si per me sono una coppia ???? #jeru - Moony74711224 : RT @filosofy98: Quando litigavano come una coppia, senza averlo mai dichiarato…perché si per me sono una coppia ???? #jeru -