Bollo auto | ecco come pagare gli arretrati on line

Advertising

infoiteconomia : Immatricolazione, iscrizione e bollo auto, cambia tutto con lo Sportello Telematico dell’Automobilista - RedaFree_it : ?Il #bolloauto potrebbe cessare di esistere dal prossimo 31 Ottobre ?? Quanto c’è di vero. #Italia #Draghi… - alexcampy89 : @LTortuga @rivellandrea @sellox2 @annapaolaconcia @Palazzo_Chigi No, ma con un servizio di trasporto pubblico econo… - Antonio98854326 : Bollo auto? Si pulisca il culo il presidente Mattarella che non e capace di presentare una cancellazione totale d… - Paola00473792 : @OfficialTozzi @LorenzoZL74 Ci può gentilmente spiegare per quale motivo il possesso di un apparecchio dovrebbe ess… -

In particolare, fra le agevolazioni più conosciute figurano le esenzioni, da tasse e imposte varie, in primis il. E proprio sul piano 'stradale' ( che prevede anche qualche limitazione ) ...Per esempio, per aver saltato per un anno il pagamento deloppure il canone Rai o una multa per violazioni al Codice della Strada.Nel 2021 in Italia sono stati necessari complessivamente 180 miliardi di euro per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli ...Una mega novità circa il bollo auto, per gli automobilisti arriva un mega sconto: ecco di cosa si tratterebbe. La tassa regionale detta anche tassa automobilistica, comunemente conosciuta come bollo ...