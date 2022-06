Adriatica Ionica Race 2022, Lorenzo Fortunato vuole concedere il bis. Cinque tappe in programma, c’è il Monte Grappa (Di giovedì 2 giugno 2022) Da sabato 4 a mercoledì 8 giugno il grande ciclismo torna sulle strade italiane per la quarta edizione della Adriatica Ionica Race. La breve corsa a tappe inserita nel circuito UCI Europe Tour come evento di classe 2.1 ospiterà tanti corridori di peso, tra questi anche il vincitore dello scorso anno Lorenzo Fortunato. Cinque le frazioni in programma con partenza da Tarvisio e arrivo ad Ascoli Piceno. Non mancano le difficoltà altimetriche lungo il percorso: spettacolare l’ascesa finale del secondo segmento con traguardo posto in cima al Monte Grappa. L’Adriatica Ionica Race 2022 toccherà diverse regioni quali Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Da sabato 4 a mercoledì 8 giugno il grande ciclismo torna sulle strade italiane per la quarta edizione della. La breve corsa ainserita nel circuito UCI Europe Tour come evento di classe 2.1 ospiterà tanti corridori di peso, tra questi anche il vincitore dello scorso annole frazioni incon partenza da Tarvisio e arrivo ad Ascoli Piceno. Non mancano le difficoltà altimetriche lungo il percorso: spettacolare l’ascesa finale del secondo segmento con traguardo posto in cima al. L’toccherà diverse regioni quali Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia ...

