Un'immagine dietro l'altra tratta dall'album dei ricordi, i gol - molti dei quali di una "potenza" inaudita - e l'affetto dei tifosi nerazzurri .è il protagonista della prima puntata del format "Careers" in onda su Inter ...... che indaga la famiglia Renzi affiancato da un ufficiale della guardia di Finanza,D'Elia , ... perché i magistrati non stringono cordoni sanitari, perseguono reati",Renzi che poi ... Adriano ricorda la 'sua' Inter: "Ancora non ci credo che per i tifosi fossi L'Imperatore" Adriano, l’attaccante ha ricordato i suoi trascorsi in nerazzurro e ha ringraziato i tifosi per l’affetto che gli dimostrano sempre La stagione è terminata ma il programma ‘Careers’ in onda su Dazn p ...L'ex attaccante nerazzurro protagonista del format "Careers" sulla tv ufficiale del club: "La punizione che mi ha reso famoso contro il Real Madrid In realtà doveva batterla Materazzi..." ...