2 giugno, Meloni: "Viva l'Italia a testa alta, sempre"

ROMA – "Di fronte alle ingerenze dell'alta finanza internazionale e a chi non vede l'ora di poter svendere la sovranità e gli interessi della nostra Nazione, rispondiamo sventolando sempre più in alto il Tricolore. Oggi, 2 giugno, celebriamo la Festa della Repubblica. Viva l'Italia a testa alta, sempre". E' quanto afferma, sul suo canale Telegram, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (foto) in occasione della Festa della Repubblica. L'articolo L'Opinionista.

salvinimi : Meloni ha promesso di fare il ponte sullo stretto. Stara in Sicilia da oggi due giugno a lunedi prossimo - Lopinionista : 2 giugno, Meloni: 'Viva l’Italia a testa alta, sempre' - Simo07827689 : RT @LaNotiziaTweet: Nemmeno la Festa della Repubblica fa scattare la tregua nel Centrodestra. Tra Meloni e Salvini è gelo - corra_franco : RT @ciclocinico: Oggi 2 giugno è il mio compleanno. Il mio caro nonno mi diceva sempre: 'Sei nato il giorno della festa della Repubblica* e… - operatwitt : @GuidoCrosetto @La_manina__ Scusi Crosetto, ma il tweet della Meloni per il 2 giugno non le è sembrato imbarazzante… -